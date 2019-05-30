Верховная рада не приняла отставку премьера Украины Гройсмана
В четверг, 30 мая, Верховная рада Украины отказалась принять отставку премьер-министра незалежной Владимира Гройсмана.
На прошедшем в украинском парламенте голосовании только 97 депутатов согласились поддержать просьбу главы правительства, при необходимом минимуме в 226 голосов.
По закону, уход главы правительства привел бы к отставке всего кабинета министров.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 23 мая, парламент незалежной принял заявление от премьера Украины о его намерении оставить свой пост. Ранее, 22 мая, Гройсман заявил, что подаст рапорт об отставке, указав на то, что новый украинский президент Владимир Зеленский своим призывом к отставке правительства и заявлениями о роспуске Верховной рады «взял на себя всю ответственность перед теми угрозами в будущем, которые существуют на повестке дня».
ИСТОЧНИК KP.RU