2019-05-30T13:58:16+03:00
В мире

Верховная рада не приняла отставку премьера Украины Гройсмана

По закону, уход главы правительства привел бы к отставке всего кабинета министров
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Верховная рада не приняла отставку премьера Украины ГройсманаВерховная рада не приняла отставку премьера Украины ГройсманаФото: REUTERS
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В четверг, 30 мая, Верховная рада Украины отказалась принять отставку премьер-министра незалежной Владимира Гройсмана.

На прошедшем в украинском парламенте голосовании только 97 депутатов согласились поддержать просьбу главы правительства, при необходимом минимуме в 226 голосов.

По закону, уход главы правительства привел бы к отставке всего кабинета министров.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 23 мая, парламент незалежной принял заявление от премьера Украины о его намерении оставить свой пост. Ранее, 22 мая, Гройсман заявил, что подаст рапорт об отставке, указав на то, что новый украинский президент Владимир Зеленский своим призывом к отставке правительства и заявлениями о роспуске Верховной рады «взял на себя всю ответственность перед теми угрозами в будущем, которые существуют на повестке дня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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