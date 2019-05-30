2019-05-30T14:09:02+03:00
В мире

Оппозиционные депутаты Рады обвинили Порошенко, Гройсмана и Парубия в захвате власти

По словам Нестора Шуфрича и Валерия Нимченко, граждан Украины лишили права участвовать в управлении государством
Александр ДЖУМАЕВ
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Оппозиционные депутаты Рады обвинили Порошенко, Гройсмана и Парубия в захвате властиОппозиционные депутаты Рады обвинили Порошенко, Гройсмана и Парубия в захвате властиФото: REUTERS
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Депутаты Верховной Рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич и Василий Нимченко обратились в Службу безопасности Украины, Государственное бюро расследований и прокуратуру с требованием расследовать возможный захват власти и злоупотребление служебным положением экс-президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и спикером парламента Андреем Парубием.

"Вышеуказанные должностные лица, злоупотребляя служебным положением, прибегли к узурпации власти для занятия, захвата высших должностей для управления государственными делами, лишив народ Украины, как суверена и источника власти через своих представителей, права реализовать конституционные полномочия на участие в управлении государственными делами", - отмечается в сообщении, опубликованном пресс-службой партии.

В "Оппозиционной платформе" также отметили, что основанием для заявления стал факт отсутствия коалиции фракций в Раде. Последнее обстоятельство, по словам оппозиционных депутатов, свидетельствует о том, что Порошенко, Парубий и Гройсман "сфабриковали рассмотрение на заседании парламента вопросов о назначении на высшие государственные должности", находясь при этом в сговоре.

Ранее сайт kp.ru сообщал об иске о запрете высокопоставленным чиновникам и политикам покидать территорию Украины в течение одного года после проведения выборов президента Украины и депутатов Верховной Рады, который был подан журналистом Александром Дубинским. В отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, в свою очередь, было начато расследование ряда уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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