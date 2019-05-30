2019-05-30T14:25:53+03:00
Общество

Набиуллина считает, что к 2024 году ставка по ипотеке достигнет 8%

Глава ЦБ уверенна, что достичь таких показателей реально
Артур ГАРЬКЕ
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В ЦБ уверенны в исполнении указа Президента.В ЦБ уверенны в исполнении указа Президента.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Глава Банка России считает, что восьмипроцентный уровень ипотечных ставок к 2024 году достичь вполне реально. Об этом она заявила в четверг, 30 мая, в Государственной думе.

"Мы считаем совершенно реальным достижение уровня ставок по ипотеке до 8% в срок, определенный указом президента", - заявила Эльвира Набиуллина.

Тоже самое, по ее мнению, произойдет со ставками по кредитам. Они начнут уменьшаться на фоне снижения инфляции. Данные за последние месяцы говорят, что темпы роста цен по всем основным группам товаров и услуг уже опустились до прогнозируемых регулятором значений. В первой половине 2020 года инфляция составит 4%.

"Ставки по кредитам снижались большую часть года - до того, как начали расти инфляционные риски и Банк России повысил ключевую ставку [в 2018 году]. Сейчас мы ожидаем, что ставки вновь начнут уменьшаться на базе снижения инфляции", - отметила Набиуллина, пишет ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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