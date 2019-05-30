СЕГОДНЯ 14:35 2019-05-30T14:35:31+03:00

По словам президента, монополист в сфере искусственного интеллекта может стать властелином мира

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Президент России Владимир Путин заявил о важности развития технологии искусственного интеллекта, позволяющей повысить эффективность управления и принимать быстрые решения. Об этом глава государства заявил в ходе совещания, посвященного развитию технологий в сфере искусственного интеллекта.

"Механизмы искусственного интеллекта обеспечивают в режиме реального времени быстрое принятие оптимальных решений на основе анализа гигантских объемов информации, что дает колоссальные преимущества в качестве и результативности. Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны - тот станет властелином мира", - приводит ТАСС слова президента.

Говоря о развитии соответствующих технологий, Путин призвал значительно увеличить финансирование научных исследований в области искусственного интеллекта. Глава государства также призвал изменить законодательство с целью внедрения таких технологий, соблюдая при этом права граждан и общественную безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU