2019-05-30T14:49:44+03:00
Экономика

В Совфеде пояснили смысл выплат накопительных пенсий

Получать накопительную часть пенсии могут все россияне, которые копят средства на пенсии в НПФ
Елена АКИМОВА
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В Совфеде объяснили изменение правил выплат накопительной части пенсийВ Совфеде объяснили изменение правил выплат накопительной части пенсийФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Накопительную часть пенсии позволят получать всем россиянам, которые занимаются сбережением средств самостоятельно с помощью Негосударственных пенсионных фондов. Ранее оговаривалось, что это правило коснется только тех, кто заключил договор с НПФ до 2018 года, теперь же решено предоставить таковую возможность всем без исключения. Получать выплаты можно будет раньше установленного нынешним законодательством срока, то есть в 55 и 60 лет.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский пояснил смысл данной нормы. Сенатор назвал данных законопроект фиксацией всех договоренностей, которые были достигнуты при обсуждении пенсионной реформы.

- Если у человека есть право на накопительную пенсию, то оно теоретически по новым правилам должно вводиться вместе с правом на основную пенсию, то есть по достижении 60/65 лет. Но мы специально внесли поправку, она звучала еще на стадии обсуждения, вместе с льготами для отдельных категорий тружеников, — объяснил Рязанский ИА "НСН".

Законопроект закрепит право на ранее получение накопительной части пенсии. При желании человек сможет отодвинуть этот возраст, но на пять лет, но не более.

Сейчас в рамках НПО на пенсию копят шесть миллионов россиян. Они держат на счетах 1,3 триллиона рублей. При этом некоторые уже вышли на пенсию и получают прибавку. За прошлый год фонд перечислили 1,5 млн клиентов около 60 млрд рублей. Средняя прибавка к пенсии - 40 тысяч рублей в год, или 3300 рублей в месяц. Для сравнения, средняя страховая пенсия составляла в прошлом году 14 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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