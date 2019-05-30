2019-05-30T14:51:59+03:00
Общество

Карту "Мир" начнут принимать в банках дальнего зарубежья и СНГ

ЦБ ведет переговоры с туристическими странами
Григорий ЛЕОРДА
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Фото: Петр Ковалев/ТАССФото: Петр Ковалев/ТАСС
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Национальная платежная система "Мир" в скором времени станет доступна не только на территории России и сопредельных государств. Банк России сейчас ведет переговоры с рядом стран, чтобы российские туристы за рубежом могли производить операции по карте. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в четверг, 30 мая.

"Прием карты "Мир" обеспечивается в государствах ЕАЭС [Белоруссия, Армения, Киргизия, Казахстан и Россия], стартовал в Турции. Мы в прошлом году говорили, что мы ведем переговоры. В ближайших планах - прием в популярных у туристов странах дальнего зарубежья, расширение приема в странах СНГ", - приводит слова Набиуллиной ТАСС.

На данный момент, по данным ЦБ выпущено 59 миллионов карт "МИр". Национальная платежная система была создана в 2014 году в ответ на решение Visa и Mastercard остановить обслуживание платежных операций клиентов банка "Россия". Все 100% акций НСПК принадлежат Банку России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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