Комитет Госдумы по безопасности поддерживает законопроект о приостановлении действия ДРСМД

СЕГОДНЯ 14:54 2019-05-30T14:54:53+03:00

Комитет Государственной думы по безопасности и противодействую коррупции поддержит проект закона о приостановлении участия России в ДРСМД и рекомендует принять его Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Комитет Государственной думы по безопасности и противодействую коррупции поддержит проект закона о приостановлении участия России в Договоре ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и рекомендует принять его. Об этом заявил глава комитета Василий Пискарев.

Депутат отметил, что комитет рассмотрит законопроект на своем заседании в ближайшее время в соответствии с регламентом. Сам проект Пискарев охарактеризовал как "абсолютно адекватный шаг на действия со стороны Вашингтона". "Американцы приостановили действие договора в одностороннем порядке и таким образом развязали себе руки для производства ракет средней и меньшей дальности. Это прямая угроза безопасности нашего государства, это ракеты дальностью от 500 км до 5 тыс. км, они могут эти ракеты размещать в любой части света", - приводит ТАСС слова депутата.

Говоря о ситуации вокруг ДРСМД, Пискарев подчеркнул, что российская сторона на протяжении долгого времени предлагала урегулировать ситуацию. "Когда одна сторона начинает в одностороннем порядке менять правила игры, не согласовывая эти действия, конечно, мы не можем сидеть сложа руки и ждать, пока американцы нашпигуют Европу ракетами средней и меньшей дальности. Нужна будет адекватная реакция", - отметил он.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в четверг, 30 мая, президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную Думу законопроект о приостановлении участия России в ДРСМД. Позднее председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что депутаты рассмотрят инициативу на заседании 18 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU