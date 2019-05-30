2019-05-30T15:14:48+03:00
Политика

В Кремле прокомментировали отставку спецпрокурора США Мюллера

По словам пресс-секретарь российского президента, Москва уделила достаточно внимания «русскому делу о вмешательстве в американские выборы»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Cпецпрокурор Роберт МюллерCпецпрокурор Роберт МюллерФото: REUTERS
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Москва уделила достаточно внимания работе спецпрокурора Соединенных Штатов Роберта Мюллера по «русскому делу Трампа». Соответствующим образом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал отставку американского спецпрокурора.

«Думаю, что мы уже достаточно уделили внимания теме господина Мюллера и результатам его работы», — сказал представитель Кремля, подчеркнув надежду Москвы, что «на этот раз вот эти все русофобские истерики не лягут во главу угла избирательной кампании»

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в минувшую среду, 29 мая, Мюллер объявил о своем уходе в отставку и сделал свое последнее заявление по «русскому делу о вмешательстве в американские выборы», которое велось почти два года. Причиной оставление поста спецпрокурора с должности стало закрытие данного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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