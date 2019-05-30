Россия вошла в топ-20 самых посещаемых туристами стран

СЕГОДНЯ 15:33 2019-05-30T15:33:24+03:00

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Всемирной туристская организация опубликовала рейтинг самых посещаемых стран. Составители топа определяли лидеров по количеству иностранных туристов. Согласно данным исследователей изучить культуру нашей страны в прошлом году захотели больше 24 миллионов иностранцев. Это 16 результат.

Больше того, эксперты замерили на сколько увеличился турпоток в ту или иную страну. Рекорд в это плане поставил Таджикистан. Им стали интересовать на 190% чаще. А вот у первой пятерки стран туристов особо не прибавилось. Их посетили лишь от 1 до 7% больше людей.

Рейтинг самых популярных у туристов стран (по версии Всемирной туристской организации)

1.Франция — 93,2 млн иностранных туристов

2.Испания — 82,8 млн

3.США — 82,2 млн

4.Китай — 62,9 млн

5.Италия — 62,1 млн

6.Турция — 45,8 млн

7.Мексика — 41,4 млн

8.Германия — 38,9 млн

9.Таиланд — 38,3 млн

10. Великобритания —35,1 млн

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15.Малайзия - 25,8 млн

16.Россия - 24,6 млн

17.Канада - 21,2 млн

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ИСТОЧНИК KP.RU