Россия вошла в топ-20 самых посещаемых туристами стран
Всемирной туристская организация опубликовала рейтинг самых посещаемых стран. Составители топа определяли лидеров по количеству иностранных туристов. Согласно данным исследователей изучить культуру нашей страны в прошлом году захотели больше 24 миллионов иностранцев. Это 16 результат.
Больше того, эксперты замерили на сколько увеличился турпоток в ту или иную страну. Рекорд в это плане поставил Таджикистан. Им стали интересовать на 190% чаще. А вот у первой пятерки стран туристов особо не прибавилось. Их посетили лишь от 1 до 7% больше людей.
Рейтинг самых популярных у туристов стран (по версии Всемирной туристской организации)
1.Франция — 93,2 млн иностранных туристов
2.Испания — 82,8 млн
3.США — 82,2 млн
4.Китай — 62,9 млн
5.Италия — 62,1 млн
6.Турция — 45,8 млн
7.Мексика — 41,4 млн
8.Германия — 38,9 млн
9.Таиланд — 38,3 млн
10. Великобритания —35,1 млн
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15.Малайзия - 25,8 млн
16.Россия - 24,6 млн
17.Канада - 21,2 млн
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ИСТОЧНИК KP.RU