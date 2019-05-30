Главу Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте задержали за взятку в 1 млн

СЕГОДНЯ 15:50 2019-05-30T15:50:22+03:00

Вместе с ним "повязали" его подчиненного и адвоката

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В Москве задержан руководитель Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте. По информации следственного комитета его подозревают в получении взятки в один миллион рублей.

"По данным следствия, должностные лица вступили в сговор с адвокатом из адвокатской палаты Республики Крым с целью получения взятки от фигуранта уголовного дела. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за выдачу ранее изъятых при обыске предметов и документов в рамках расследуемого дела. 20 мая адвокат получил взятку в размере 1 миллион рублей, которые они распределили между собой", - сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Следователи задержали злоумышленников вместе с УФСБ. Помимо главы отдела задержан его подчиненный и адвокат. По информации с сайта ведомства, отдел возглавляет Дмитрий Коровин.

ИСТОЧНИК KP.RU