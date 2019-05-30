СЕГОДНЯ 16:01 2019-05-30T16:12:23+03:00

В Подмосковье в ближайшие часы ожидаются сильный ливень и град Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Спасатели советуют гражданам не прятаться под деревьями и около недостроенных зданий

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В региональном ГУ МЧС России сообщили, что в ближайшие часы в Московской области ожидаются сильный ливень, град и гроза.

Спасатели рекомендуют жителям не прятаться под деревьями и около недостроенных зданий, а также возле рекламных щитов.

- Согласно прогнозу погоды ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21:00 четверга местами по Московской области ожидаются ливневой дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с, - сообщается в МЧС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне в Гидрометцентре не подтвердили сообщения о надвигающихся на Москву смерчах. Такие явления весьма не характерны для России, да и прогнозировать торнадо можно лишь незадолго до его формирования. О надвигающихся на столицу торнадо сообщал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

ИСТОЧНИК KP.RU