Эксперты усомнились в востребованности вертолетного такси

СЕГОДНЯ 16:12 2019-05-30T16:12:44+03:00

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Эксперты усомнились, что вертолетное такси будет пользоваться спросом. Многие отмечают, что услуга будет слишком дорогой, к тому же еще не готова инфраструктура для реализации проекта.

В «Яндекс.Такси» обсуждение идеи подтвердили, добавив, что в августе, во время Международного авиакосмического салона, стороны намерены подписать соглашение о сотрудничестве в области создания сети городского воздушного транспорта.

- Полеты на вертолете не всегда будут быстрее поездки на автомобиле. Взлет-посадка, разрешения требуют немало времени. Не стоит сбрасывать со счетов погоду, метеоусловия тоже будут влиять на условия работы воздушного такси, - комментирует телеканалу «360» представитель такси «Максим» Павел Стенников.

Некоторые эксперты называют идею «небольшой утопией». Хотя бы потому, что московское небо закрыто для полетов, а подмосковное направление не будет сильно востребованным. Если удастся изменить ситуацию с перекрытием столичного воздушного пространства, то это может изменить ситуацию. Но пока добиться такого никому «из серьезных людей, заинтересованных в полетах», не удалось.

Предполагается, что стоимость вертолетного такси будет примерно равна услугам машин бизнес-класса. Этот пункт тоже вызывает сомнение у специалистов. В качестве примера они приводят компанию Heliport Moscow, которая предоставляет услуги вертолетов для коротких перелетов. Час перемещения на Robinson R66 обходится пассажиру в 46 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU