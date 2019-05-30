Прокуратура хочет обязать подростков сдавать тест на склонность к наркотикам

СЕГОДНЯ 16:27 2019-05-30T16:27:37+03:00

Пока такую процедуру проводят только с согласия родителей

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Генеральная прокуратура РФ выступила с инициативой. В ведомстве считают не лишним ввести обязательное тестирование подростков на склонность к наркотикам. Об этом в четверг, 30 мая, рассказала представитель ведомства Елена Сухова.

"Нужно обсуждать вопрос об обязательности тестирования, если это допустимо - внесения изменений в федеральное законодательство для выявления таких детей, которые склонны к употреблению наркотиков. Речь идет о социально-педагогическим тестировании и только потом, после выявления с его помощью группы риска - о медицинском тестировании", - приводит слова Сухановой "Интерфакс".

Она отметила, что пока такая процедура может быть выполнена только с согласия родителей.

"За три года в России зафиксировано свыше 2,5 тысяч отравлений детей психотропными и наркотическими веществами. Порядка 700 отравленных не достигли 14 лет. Погибло более 50 детей, из них 21 - только в этом году", - привела статистические данные Суханова.

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ИСТОЧНИК KP.RU