2019-05-30T16:40:00+03:00
В мире

В Италии замминистра транспорта осудили за коррупцию

Суд города Генуя приговорил экс-политика к трем годам и пяти месяцам заключения
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Италии замминистра транспорта осудили за коррупциюВ Италии замминистра транспорта осудили за коррупциюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Замминистра транспорта Италии Эдоардо Рикси осудили за коррупцию.

Суд города Генуя приговорил бывшего политика к трем годам и пяти месяцам заключения в рамках процесса о "безумных тратах" высокопоставленных чиновников области Лигурия.

Эдоардо Рикси, который представлял правящую партию "Лига", вместе с 21 нынешними и бывшими членами областного совета северного региона обвинялся в растрате государственных средств в период 2010-2012 годов, сообщает "РИА-Новости".

При этом объем растраченных средств доходит до нескольких сотен тысяч евро.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в начале года рассказал о борьбе с коррупцией в России. Глава кабмина отметил необходимость развития общественного контроля на всех уровнях. Медведев заявил, что предпринимаемых мер по борьбе с коррупцией в стране пока недостаточно. При этом финансовая модель развития российской экономики не нуждается в существенной корректировке, поскольку она устойчивее моделей ряда развитых стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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