Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой». Перепалка произошла во время визита главы страны на шахту «Лесная» во Львовской области, где в ночь на среду, 29 мая, погибли двое горняков.
Владимир Зеленский поскандалил с журналисткой из-за квартиры.
Дело в том, что журналистка заявила, что матери погибших горняков ждали президента весь день. В ответ на это украинский лидер предложил сотруднице СМИ скинуться деньгами и купить одной из женщин квартиру. После этого предложения спор утих. Видеозапись спора опубликована в группе «ЕвроМайдан» в Facebook.
При этом во время итогового общения с журналистами Владимир Зеленский пообещал лично приобрести недвижимость для семьи погибшего шахтера.
В ночь на среду, 29 мая, на шахте «Лесная» в селе Селец Львовской области произошло обрушение породы. Под завалами оказались два человека, они погибли.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что депутат Верховной Рады Вадим Рабинович заявил о том, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет способствовать установлению мира в Донбассе и восстановлению экономики страны.
ИСТОЧНИК KP.RU