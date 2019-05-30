Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры

СЕГОДНЯ 17:08 2019-05-30T17:26:50+03:00

Инцидент произошел во время визита главы страны на шахту «Лесная» во Львовской области, где 29 мая погибли двое горняков [видео]

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Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой». Перепалка произошла во время визита главы страны на шахту «Лесная» во Львовской области, где в ночь на среду, 29 мая, погибли двое горняков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/711961" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский поскандалил с журналисткой из-за квартиры.

Дело в том, что журналистка заявила, что матери погибших горняков ждали президента весь день. В ответ на это украинский лидер предложил сотруднице СМИ скинуться деньгами и купить одной из женщин квартиру. После этого предложения спор утих. Видеозапись спора опубликована в группе «ЕвроМайдан» в Facebook.

При этом во время итогового общения с журналистами Владимир Зеленский пообещал лично приобрести недвижимость для семьи погибшего шахтера.

В ночь на среду, 29 мая, на шахте «Лесная» в селе Селец Львовской области произошло обрушение породы. Под завалами оказались два человека, они погибли.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что депутат Верховной Рады Вадим Рабинович заявил о том, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не сможет способствовать установлению мира в Донбассе и восстановлению экономики страны.

ИСТОЧНИК KP.RU