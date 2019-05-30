2019-05-30T17:37:28+03:00
В мире

Подозреваемый в организации взрыва в Лионе заявил, что действовал от имени ИГИЛ*

В прокуратуре Франции отметили, что мужчина изменил показания [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вечером 24 мая в центре Лиона прогремел взрывВечером 24 мая в центре Лиона прогремел взрывФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Главный подозреваемый в причастности к организации взрыва во французском Лионе гражданин Алжира заявил следователям, что действовал от имени запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Как сообщает агентство Рейтер, в ходе допросов задержанный 24-летний гражданин Алжира ссылался на ИГИЛ*, при этом отмечая, что самостоятельно изготовил бомбу и оставил ее возле булочной.

В свою очередь прокуратура Франции сообщает, что «заявления подозреваемого изменились с начала задержания», но допросы продолжаются.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, вечером 24 мая возле булочной сработало взрывное устройство. Молодой человек на велосипеде оставил сверток около здания, после чего скрылся. Из-за прогремевшего через некоторое время взрыва пострадали 13 человек.

*ИГИЛ – запрещенная в России организация

Видео с места взрыва в Лионе.Видео с места взрыва в Лионе

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новый канцлер Австрии Бригитта Бирляйн сделала первые назначения
Миссия МВФ завершила работу на Украине
Для авиадебоширов в самолетах могут появиться наручники-стяжки
Вучич пожелал выздоровления пострадавшему в Косово российскому сотруднику миссии ООН
Захарова заявила, что агрессивное поведение Америке в мире выходит за все мыслимые пределы
Трамп: Если Иран хочет поговорить, то я готов
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Пентагон запретит сотрудничать с Россией при проведении космических пусков
МИД России назвал обвинение США в ядерных испытаниях провокацией
Судья Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
В Италии замминистра транспорта осудили за коррупцию
Прокуратура хочет обязать подростков сдавать тест на склонность к наркотикам
Эксперты усомнились в востребованности вертолетного такси
Совфед поддержит проект закона о приостановлении действия ДРСМД
В Подмосковье в ближайшие часы ожидаются сильный ливень и град
Следующая встреча глав МИД и Минобороны России и Японии состоится в Москве
Главу Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте задержали за взятку в 1 млн
Лавров ответил на претензии своего японского коллеги по военной активности РФ на Курилах
Россия вошла в топ-20 самых посещаемых туристами стран
Синоптики рассказали, когда откроется купальный сезон в столице
В Кремле прокомментировали отставку спецпрокурора США Мюллера
Госдума приняла закон о штрафах за распространение иностранных СМИ без разрешения
Госдума приняла в третьем чтении закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП