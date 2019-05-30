Подозреваемый в организации взрыва в Лионе заявил, что действовал от имени ИГИЛ*

СЕГОДНЯ 17:37 2019-05-30T17:37:28+03:00

В прокуратуре Франции отметили, что мужчина изменил показания [видео]

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Главный подозреваемый в причастности к организации взрыва во французском Лионе гражданин Алжира заявил следователям, что действовал от имени запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Как сообщает агентство Рейтер, в ходе допросов задержанный 24-летний гражданин Алжира ссылался на ИГИЛ*, при этом отмечая, что самостоятельно изготовил бомбу и оставил ее возле булочной.

В свою очередь прокуратура Франции сообщает, что «заявления подозреваемого изменились с начала задержания», но допросы продолжаются.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, вечером 24 мая возле булочной сработало взрывное устройство. Молодой человек на велосипеде оставил сверток около здания, после чего скрылся. Из-за прогремевшего через некоторое время взрыва пострадали 13 человек.

*ИГИЛ – запрещенная в России организация

Видео с места взрыва в Лионе.Видео с места взрыва в Лионе

ИСТОЧНИК KP.RU