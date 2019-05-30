Захарова заявила, что агрессивное поведение Америке в мире выходит за все мыслимые пределы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что агрессивное поведение Америки в мире выходит за все мыслимые пределы.
- С кнутом в руке и пряником за щекой Вашингтон принялся "управлять" вселенной. Проходили. Последствия известны, - подчеркнула Захарова в своем Facebook.
Так она прокомментировала угрозы спецпредставителя США по Ирану в адрес Тегерана.
Ранее Брайан Хук заявил, что Америка ответит военной силой в случае нападения Ирана. Кроме того, по его словам, США готовы к санкциям против европейского механизма финансовых расчётов с Тегераном.
Сайт kp.ru писал о том, что лидер США Дональд Трамп отметил, что готов провести переговоры с Тегераном и установить дружественные отношения. При этом заместитель главы иранского Министерства иностранных дел Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран выступает за начало диалога с Вашингтоном, но на данный момент он невозможен из-за давления на Иран со стороны Соединённых Штатов.
Захарова ответила Помпео на слова о Голанах.
ИСТОЧНИК KP.RU