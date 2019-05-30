2019-05-30T18:08:15+03:00
Политика

Захарова заявила, что агрессивное поведение Америке в мире выходит за все мыслимые пределы

Так она прокомментировала угрозы спецпредставителя США по Ирану в адрес Тегерана
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Захарова заявила, что агрессивное поведение Америке в мире выходит за все мыслимые пределыЗахарова заявила, что агрессивное поведение Америке в мире выходит за все мыслимые пределыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что агрессивное поведение Америки в мире выходит за все мыслимые пределы.

- С кнутом в руке и пряником за щекой Вашингтон принялся "управлять" вселенной. Проходили. Последствия известны, - подчеркнула Захарова в своем Facebook.

Так она прокомментировала угрозы спецпредставителя США по Ирану в адрес Тегерана.

Ранее Брайан Хук заявил, что Америка ответит военной силой в случае нападения Ирана. Кроме того, по его словам, США готовы к санкциям против европейского механизма финансовых расчётов с Тегераном.

Сайт kp.ru писал о том, что лидер США Дональд Трамп отметил, что готов провести переговоры с Тегераном и установить дружественные отношения. При этом заместитель главы иранского Министерства иностранных дел Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран выступает за начало диалога с Вашингтоном, но на данный момент он невозможен из-за давления на Иран со стороны Соединённых Штатов.

Захарова ответила Помпео на слова о Голанах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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