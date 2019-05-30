Миссия МВФ завершила работу на Украине

СЕГОДНЯ 18:41 2019-05-30T18:41:47+03:00

Команда специалистов Международного валютного фонда заявила о своей готовности вернуться в Киев после выборов в Раду

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Миссия Международного валютного фонда пришла к выводу, что фискальная и монетарная политика Киева соответствует программе МВФ и готова вернуться на Украину и продолжить сотрудничество после проведения выборов в Верховную раду. Об этом говорится в сообщении представительства фонда в незалежной.

«Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики», - сказано в заявлении.

В сообщении отмечается, что «команда специалистов МВФ имела очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включая президента Зеленского, о пересмотре программы stand-by между Украиной и МВФ» и эксперты фонда пришли к выводу «о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики» страны.

Накануне, в среду, 29 мая, секретарь СНБО незалежной Александр Данилюк сообщил, что Киев достиг договоренности с МВФ об активном сотрудничестве, чтобы за время выборов в Раду подготовить новую программу, «которая даст дополнительный толчок для развития Украины».

ИСТОЧНИК KP.RU