2019-05-30T18:21:29+03:00
Общество

Для авиадебоширов в самолетах могут появиться наручники-стяжки

Госдума приняла в первом чтении проект о применении специальных средств против хулиганов
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Авиадебоширов будут успокаивать в полете с помощью спецсредствАвиадебоширов будут успокаивать в полете с помощью спецсредствФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Госдуме занимаются вопросом борьбы с авиадебоширами. В первом чтении был принят законопроект о применении против них спецсредств.

В том случае если жизни пассажиров и экипажа грозит опасность, командир корабля может разрешить использование соответствующих средств, которые помогут успокоить буяна. Перечень этих самых приспособлений утвердит правительство.

Автор проекта привел в пример наручники-стяжки.

- Мы понимаем, что одним черным списком буйных пассажиров не сдержать. Особенно когда речь идет о «пьяных» рейсах, которые следуют из-за границы в сюда и наоборот, - прокомментировал ФАН депутат Александр Старовойтов.

Закон о «черных списках» авиакомпаний был принят в июне 2018 года. Он разрешает перевозчикам не пускать в самолет пассажиров, которые раньше плохо себя вели на борту

Авиакомпании много лет добивались принятия закона о «черных списках». Как было раньше: пассажир может напиться в полете, подраться со стюардессой, обматерить полсалона, отсидеть 15 суток за хулиганство и летать дальше (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новый канцлер Австрии Бригитта Бирляйн сделала первые назначения
Миссия МВФ завершила работу на Украине
Вучич пожелал выздоровления пострадавшему в Косово российскому сотруднику миссии ООН
Захарова заявила, что агрессивное поведение Америке в мире выходит за все мыслимые пределы
Подозреваемый в организации взрыва в Лионе заявил, что действовал от имени ИГИЛ*
Трамп: Если Иран хочет поговорить, то я готов
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Пентагон запретит сотрудничать с Россией при проведении космических пусков
МИД России назвал обвинение США в ядерных испытаниях провокацией
Судья Бригитте Бирляйн стала первой женщиной-канцлером Австрии
В Италии замминистра транспорта осудили за коррупцию
Прокуратура хочет обязать подростков сдавать тест на склонность к наркотикам
Эксперты усомнились в востребованности вертолетного такси
Совфед поддержит проект закона о приостановлении действия ДРСМД
В Подмосковье в ближайшие часы ожидаются сильный ливень и град
Следующая встреча глав МИД и Минобороны России и Японии состоится в Москве
Главу Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте задержали за взятку в 1 млн
Лавров ответил на претензии своего японского коллеги по военной активности РФ на Курилах
Россия вошла в топ-20 самых посещаемых туристами стран
Синоптики рассказали, когда откроется купальный сезон в столице
В Кремле прокомментировали отставку спецпрокурора США Мюллера
Госдума приняла закон о штрафах за распространение иностранных СМИ без разрешения
Госдума приняла в третьем чтении закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП