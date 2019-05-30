Для авиадебоширов в самолетах могут появиться наручники-стяжки

СЕГОДНЯ 18:21 2019-05-30T18:21:29+03:00

Авиадебоширов будут успокаивать в полете с помощью спецсредств Фото: Иван ВИСЛОВ

Госдума приняла в первом чтении проект о применении специальных средств против хулиганов

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В Госдуме занимаются вопросом борьбы с авиадебоширами. В первом чтении был принят законопроект о применении против них спецсредств.

В том случае если жизни пассажиров и экипажа грозит опасность, командир корабля может разрешить использование соответствующих средств, которые помогут успокоить буяна. Перечень этих самых приспособлений утвердит правительство.

Автор проекта привел в пример наручники-стяжки.

- Мы понимаем, что одним черным списком буйных пассажиров не сдержать. Особенно когда речь идет о «пьяных» рейсах, которые следуют из-за границы в сюда и наоборот, - прокомментировал ФАН депутат Александр Старовойтов.

Закон о «черных списках» авиакомпаний был принят в июне 2018 года. Он разрешает перевозчикам не пускать в самолет пассажиров, которые раньше плохо себя вели на борту

Авиакомпании много лет добивались принятия закона о «черных списках». Как было раньше: пассажир может напиться в полете, подраться со стюардессой, обматерить полсалона, отсидеть 15 суток за хулиганство и летать дальше (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU