2019-05-30T18:44:09+03:00
В мире

Новый канцлер Австрии Бригитта Бирляйн сделала первые назначения

Глава переходного правительства назвала имена вице-канцлера и главы МИД республики
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Новая канцлер Австрии Бригитта Бирляйн сделала первые назначенияНовая канцлер Австрии Бригитта Бирляйн сделала первые назначенияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Временный канцлер Австрии, бывший председатель конституционного суда Бригитте Бирляйн сделала первые назначения.

Вице-канцлером и министром юстиции новый глава правительства назначила профессора Клеменс Яблонер. Главой Министерства иностранных дел в переходном кабмине стал посол Александер Шаленберг.

«Глубокоуважаемый мною коллега, господин университетский профессор, доктор Клеменс Яблонер готов исполнять функции вице-канцлера и министра юстиции. Господин посол Александер Шаленберг будет главой МИД и министром по делам Европы», - сказала Бирляйн сразу после ее назначения австрийским президентом Александером Ван Дер Белленом в четверг, 30 мая.

Напомним, 27 мая, был одобрен вынесенный оппозиционными партиями вотум недоверия бывшему австрийскому канцлеру Себыстьяну Курцу, после чего президент Австрии отправил его в отставку. В четверг, 30 мая, Бригитта Бирляйн стала первой женщиной-канцлером республики, возглавив кабинет министров до досрочных выборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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