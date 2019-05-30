В Москве вертолет забрал пострадавших в ДТП с четырьмя автомобилями

СЕГОДНЯ 18:53 2019-05-30T18:53:00+03:00

Вертолеты санавиации забрали пострадавших во время ДТП на юго-востоке Москвы

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Массовая авария случилась на юго-востоке столицы днем 30 мая. В ДТП участвовали сразу четыре автомобиля: BMW Х6, два такси и каршеринг компании «‎Яндекс.Драйв»‎.

ДТП было зафиксировано на улице Верхние Поля, 46Ас4, сообщили в Центре организации дорожного движения. Водителям предлагали выбрать иные пути объезда, так как образовалась пробка.

Сведения о пострадавших не уточнятся, что на место оперативно прибыли место прибыли кареты скорой помощи, санитарная авиация и правоохранители, сообщает ФАН.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/711968" frameborder="0"></iframe> Массовое ДТП с участием БМВ Х6, 2 такси и каршеринга.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что на вертолетах доставляли в больницу пострадавших в ДТП на перекрестке улицы Обручева и Научного проезда (юго-запад столицы). Столкнулись маршрутный микроавтобус и внедорожник. Восемь человек пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU