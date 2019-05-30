В Москве из-за сильного ливня затопило рынок "Садовод"

СЕГОДНЯ 18:57 2019-05-30T19:11:30+03:00

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Из-за сильнейшего ливня в Москве затопило знаменитый рынок "Садовод".

В Сети опубликовали видео, на котором видно, что сотрудники центра самостоятельно ликвидируют потоки воды, образовавшиеся вокруг торговых точек. При этом покупатели, которые оказались на рынке, облачили ноги в пакеты, чтобы покинуть территорию центра.

Синоптики подчеркнули, что неблагоприятная погода в Москве продлится до 21:00.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Гидрометцентре не подтвердили сообщения о надвигающихся на Москву смерчах. Такие явления весьма не характерны для России, да и прогнозировать торнадо можно лишь незадолго до его формирования. Ранее о надвигающихся на столицу торнадо сообщил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов. он заявил, что смерчи и шквалы могут обрушиться на Москву в случае, если ожидаемая в середине недели аномальная жара сменится холодами.

ИСТОЧНИК KP.RU