В США умер мужчина, сгоревший у Белого дома
Скончался мужчина, сгоревший в среду, 29 мая, в парке Эллипс, расположенном к югу от Белого дома. Об этом сообщил департамент парковой полиции в четверг, 30 мая.
«Мужчина по имени Арнав Гупта умер из-за полученных ранений вечером», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном аккаунте департамента в Twitter.
В сообщении сказано, что, в минувшую среду, когда произошел инцидент «огонь потушили и позднее мужчину доставили в местную больницу для оказания помощи». «Он из Бетесды, Мэриленд. Мужчину опознали как Арнава Гупту», - говорится в заявлении парковой полиции.
Согласно расписанию, вернувшийся из поездки в Японию американский президент Дональд Трамп в среду находился в Белом доме.
Напомним, это не первый подобный случай. Так, ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что 2004 году мужчина сгорел у северо-западных ворот Белого дома.
ИСТОЧНИК KP.RU