В фундаментальную библиотеку МГУ попала молния во время заседания ученого совета

СЕГОДНЯ 19:16 2019-05-30T19:16:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Столицу накрыл циклон, который принес с собой дождь и сильный ветер. Автомобилистов уже предупредили, что не стоит парковаться под деревьями и рекламными конструкциями, так как это может стать причиной повреждения авто. Маршруты стоит выбирать по открытой местности и лучше поспешить домой.

А тем временем уже зарегистрированы первые происшествия, которые случились во время ливня. В здание фундаментальной библиотеки Московского государственного университета имени Ломоносова, которое находится на юге Москвы, ударила молния.

В этот момент в здании проходило заседание Российского союза ректоров, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что удар пришелся в стеклянную крышей: была яркая вспышка и сильный грохот. Никто из гостей мероприятия не пострадал.

Примерно в тоже время появилась информация, что из-за сильнейшего ливня в Москве затопило знаменитый рынок "Садовод". В Сети опубликовали видео, на котором видно, что сотрудники центра самостоятельно ликвидируют потоки воды, образовавшиеся вокруг торговых точек

А в Подмосковье затопило единственную дорогу, которая связывала Балашиху и Железнодорожный.

Дождь обрушился на московский регион во второй половине дня, 30 мая. Он сменил жару, которая вот уже несколько дней подряд донимает жителей столицы. Май завершался аномальным теплом, пишет газета "ФАН"

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/711981" frameborder="0"></iframe> Затопило единственную дорогу (тоннель), которая связывает Балашиху и Железнодорожный.

ИСТОЧНИК KP.RU