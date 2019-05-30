В Сети опубликовали видео ракетного удара Су-34

СЕГОДНЯ 19:27 2019-05-30T19:40:33+03:00

В военных учениях задействовали шесть самолетов и около 50 человек личного состава эскадрильи [видео]

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Российские истребители-бомбардировщики Су-34 эскадрильи авиационного полка Центрального военного округа нанесли ракетный удар на учениях в Курганской области.

Су-34 наносит удары ракетами С-13 на учениях в Зауралье .

Пилоты отработали групповой полет. Всего в учениях задействовали шесть самолетов и около 50 человек личного состава эскадрильи.

Сообщается, что летчики, которые пикировали с высоты около двух тысяч метров на скорости 700 километров в час, выполнили высокоточный удар неуправляемыми ракетами по мишени. Она имитировала подземный командный пункт условного противника, сообщает телеканал "Звезда".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале апреля текущего года было опубликовано видео ракетных стрельб на учениях в Черном море. Российские катера успешно поразили надводные цели на расстоянии более 30 морских миль.

ИСТОЧНИК KP.RU