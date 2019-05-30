В Москве пробки на дорогах достигли девяти баллов

СЕГОДНЯ 19:46 2019-05-30T19:59:46+03:00

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Пробки на дорогах в Москве из-за сильнейшего ливня достигли девяти баллов из десяти возможных.

Так, движение затруднено практически по всем магистралям столицы. На Садовом кольце движение затруднено на северо-западе, севере, северо-востоке и востоке по внешней стороне, а также на юго-востоке и юге, сообщает портал "Яндекс.Пробки".

В ЦОДД посоветовали водителям пересесть на общественный транспорт.

- Дождь плюс дорожные работы на МКАД, плюс благоустройство в центре, плюс локальные ограничения движения в центре. Сегодня, если спешите, выбирайте метро. А на авто будет лучше после 21 часа, - прокомментировали в Центре организации дорожного движения.

При этом, на Третьем транспортном кольце скорости снижены на севере и северо-западе по внутренней стороне, на западе по внешней, на юго-западе и юго-востоке в обоих направлениях.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Москве из-за сильного ливня затопило рынок "Садовод". Сотрудники центра ликвидируют потоки воды, образовавшиеся вокруг торговых точек.

ИСТОЧНИК KP.RU