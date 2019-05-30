Зеленский обсудил с сенатором США ситуацию в Донбассе и шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании
Украинский лидер указал на необходимость дальнейшего давления на РФ с целью обеспечения "надлежащего выполнения" Минских договоренностей
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Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с сенатором США Робертом Портманом. Политики обсудили ситуацию в Донбассе и шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании.
При этом украинский лидер указал на необходимость дальнейшего давления на российскую сторону с целью обеспечения "надлежащего выполнения" Минских договоренностей.
Зеленский выступил на iForum-2019 в Киеве на русском языке.
ИСТОЧНИК KP.RU