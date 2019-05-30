2019-05-30T20:24:31+03:00
В мире

Зеленский обсудил с сенатором США ситуацию в Донбассе и шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании

Украинский лидер указал на необходимость дальнейшего давления на РФ с целью обеспечения "надлежащего выполнения" Минских договоренностей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с сенатором США Робертом Портманом. Политики обсудили ситуацию в Донбассе и шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании.

При этом украинский лидер указал на необходимость дальнейшего давления на российскую сторону с целью обеспечения "надлежащего выполнения" Минских договоренностей.

Зеленский выступил на iForum-2019 в Киеве на русском языке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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