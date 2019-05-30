Партию Зеленского могут не допустить до внеочередных выборов в Верховную раду
Партия украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" может не успеть перерегистрировать документы о смене главы политической силы. Из-за это под угрозой ее участие во внеочередных выборах в Верховную раду.
- Если пустят регистрацию изменений партийного устава по общей процедуре, то "Слуга народа" не успеет провести съезд 8 июня и выдвинуть своих кандидатов на внеочередные выборы Рады, - говорится в издании "Киеввласть".
Напомним, несколькими днями ранее Дмитрий Разумков возглавил партию "Слуга Народа" вместо Ивана Баканова, который был назначен первым замглавы СБУ. Разумков отметил, что на съезде 8 июня партия утвердит кандидатов на выборы депутатов.
К слову, процедура перерегистрации может затянуться на несколько месяцев. Это грозит тем, что "Слуга народа" не успеет зарегистрировать своих кандидатов даже на очередные выборы, которые планировались осенью.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях Владимир Зеленский назначил выборы в Верховную раду на 21 июля. текущего года. Украинский президент подписал указ о роспуске парламента.
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс.
ИСТОЧНИК KP.RU