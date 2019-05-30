2019-05-30T21:05:33+03:00
В мире

Партию Зеленского могут не допустить до внеочередных выборов в Верховную раду

Это произойдет в том случае, если "Слуга народа" не успеет перерегистрировать документы о смене главы политической силы
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Партию Зеленского могут не допустить до внеочередных выборов в Верховную радуПартию Зеленского могут не допустить до внеочередных выборов в Верховную радуФото: REUTERS
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Партия украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" может не успеть перерегистрировать документы о смене главы политической силы. Из-за это под угрозой ее участие во внеочередных выборах в Верховную раду.

- Если пустят регистрацию изменений партийного устава по общей процедуре, то "Слуга народа" не успеет провести съезд 8 июня и выдвинуть своих кандидатов на внеочередные выборы Рады, - говорится в издании "Киеввласть".

Напомним, несколькими днями ранее Дмитрий Разумков возглавил партию "Слуга Народа" вместо Ивана Баканова, который был назначен первым замглавы СБУ. Разумков отметил, что на съезде 8 июня партия утвердит кандидатов на выборы депутатов.

К слову, процедура перерегистрации может затянуться на несколько месяцев. Это грозит тем, что "Слуга народа" не успеет зарегистрировать своих кандидатов даже на очередные выборы, которые планировались осенью.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях Владимир Зеленский назначил выборы в Верховную раду на 21 июля. текущего года. Украинский президент подписал указ о роспуске парламента.

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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