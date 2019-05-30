СЕГОДНЯ 21:43 2019-05-30T21:53:14+03:00

Путин обсудил по телефону с Эрдоганом ситуацию в Сирии Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Российский президент Владимир Путин и лидер Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии.

Главы стран отметили важность принятия мер по нейтрализации террористических группировок и важность наращивания совместной работы по Идлибу в целом.

- Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Продолжено обсуждение ситуации в Сирии, - подтвердили в пресс-службе Кремля.

Также во время переговоров двух президентов было затронуто сотрудничество в военно-технической сфере, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что около двух недель назад Владимир Путин и Тайип Эрдоган уже обсуждали ситуацию в Сирии. Глава Турции отметил рост нарушений в зоне деэскалации в Идлибе. Стороны также затронули актуальные вопросы повестки дня двусторонних политических и торгово-экономических отношений, а также некоторые международные проблемы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/628267" frameborder="0"></iframe> Путин и Эрдоган подвели итоги переговоров в Сочи.В Сочи прошли переговоры президентов России и Турции. «Наши отношения восстановлены практически в полном объеме», - отметил после встречи Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU