В Минздраве объяснили увеличение числа выпивающих россиян

СЕГОДНЯ 22:19 2019-05-30T22:38:01+03:00

В ведомстве заявили, что уже второе исследование показывает снижение доли непьющих жителей России

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В Минздраве прокомментировали опрос ВЦИОМа, согласно которому число непьющих в России снизилось с 40 до 33%.

- Всё это может быть результатом заморозки акцизов на алкогольную продукцию в 2018–2019 годах, когда акцизы не поднимались, а значит, их реальная величина понижалась на уровень инфляции, - прокомментировали в ведомстве.

В Минздраве также подчеркнули, что уже второе исследование показывает снижение доли непьющих жителей России.

При этом в ведомстве отметили, что говорить о росте потребления спиртного в 2018 году рано. Это связано с тем, что данные по заболеваемости и смертности, связанным с алкоголем, пока не опубликованы, сообщает RNS сообщение ведомства.

Нужно изучить эти данные, посмотреть, о чем именно идет речь. Поскольку к вопросу потребления алкоголя нужно относиться очень внимательно», - отметил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте этого года назвали самые пьющие регионы России. В Карелии, Московской, Сахалинской и Магаданской областях в год выпивают 25 литров спиртного на человека.

ИСТОЧНИК KP.RU