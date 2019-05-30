Суд наложил арест на имущество экс-главы Нацгвардии Украины Аллерова
Соломенский суд Киева арестовал имущество экс-главы Нацгвардии Украины Юрия Аллерова.
Его подозревают в присвоении трех миллионов долларов при строительстве жилья военным.
Юрий Аллеров был задержан по подозрению в присвоении 81,6 миллиона гривен (около трех миллионов долларов). Ранее антикоррупционное бюро провело обыски в зданиях Национальной гвардии и строительной корпорации "Укрбуд" по делу о строительстве жилья военным.
- Решения об аресте имущества Аллерова были вынесены 21 и 22 мая... Суд удовлетворил ходатайства прокуроров, - подчеркнула пресс-секретарь суда Яна Квитченко. При этом она не уточнила, какое имущество экс-главы Нацгвардии арестовано, отметив, что это закрытая информация, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале прошлого года Нацгвардия Украины расследовала появление красных знамен на параде в Кривом Роге. Дело в том, что в незалежной уже несколько лет запрещена любая советская символика.
ИСТОЧНИК KP.RU