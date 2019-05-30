Суд наложил арест на имущество экс-главы Нацгвардии Украины Аллерова

СЕГОДНЯ 22:48 2019-05-30T23:06:32+03:00

Его подозревают в присвоении трех миллионов долларов при строительстве жилья военнослужащим

Изменить размер текста: A A

Соломенский суд Киева арестовал имущество экс-главы Нацгвардии Украины Юрия Аллерова.

Его подозревают в присвоении трех миллионов долларов при строительстве жилья военным.

Юрий Аллеров был задержан по подозрению в присвоении 81,6 миллиона гривен (около трех миллионов долларов). Ранее антикоррупционное бюро провело обыски в зданиях Национальной гвардии и строительной корпорации "Укрбуд" по делу о строительстве жилья военным.

- Решения об аресте имущества Аллерова были вынесены 21 и 22 мая... Суд удовлетворил ходатайства прокуроров, - подчеркнула пресс-секретарь суда Яна Квитченко. При этом она не уточнила, какое имущество экс-главы Нацгвардии арестовано, отметив, что это закрытая информация, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале прошлого года Нацгвардия Украины расследовала появление красных знамен на параде в Кривом Роге. Дело в том, что в незалежной уже несколько лет запрещена любая советская символика.

ИСТОЧНИК KP.RU