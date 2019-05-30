Bloomberg: Россия отказалась продавать Ирану С-400

СЕГОДНЯ 23:21 2019-05-30T23:29:53+03:00

По данным агентства, в Москве посчитали, что такая сделка обострила бы ситуацию на Ближнем Востоке

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Иран обратился к России с просьбой продать ему зенитно-ракетные системы противовоздушной обороны (ЗРС) С-400, однако запрос был отклонен, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Как утверждают собеседники издания, в Москве объяснили такое решение тем, что поставки ЗРС Тегерану еще больше обострили бы и без того непростую ситуацию на Ближнем Востоке. Агентство напоминает, что Соединенные Штаты направили в регион ударную группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков.

Напомним, об отправке боевых кораблей и самолетов на Ближний Восток в качестве «сигнала» властям Ирана в начале мая сообщил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, позже госсекретарь Майкл Помпео объявил сотрудникам прессы, что Соединенные Штаты подозревают Иран в «возможной угрозе» своим интересам в зоне Персидского залива.

К слову, как ранее писал сайт kp.ru, американская разведка, которая все всегда узнаёт первой, насчитала 13 стран, желающих купить российские С-400, несмотря на угрозу санкций Вашингтона.

СПРАВКА «КП»

«Триумф» (С-400, первоначально — С-300ПМ3) — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК). Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.

28 апреля 2007 года постановлением правительства России ЗРС «Триумф» была принята на вооружение. «Триумф» — наименование экспортной версии. По мнению западных аналитиков, С-400, наряду с такими системами, как ОТРК «Искандер» и береговыми противокорабельными комплексами класса Бастион, играет ключевую роль в новой концепции ВС России, известной на Западе как «Зона запрета доступа», которая заключается в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны A2/AD без риска нанесения им неприемлемого ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU