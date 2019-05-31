2019-05-31T03:02:47+03:00
Политика

Пенс и Трюдо призвали Китай «немедленно освободить» двух задержанных канадцев

Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам переговоров вице-президента США с премьером Канады в Оттаве
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вице-президент США Майкл Пенс с канадским премьером Джастином Трюдо на встрече в ОттавеВице-президент США Майкл Пенс с канадским премьером Джастином Трюдо на встрече в ОттавеФото: REUTERS
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Соединенные Штаты и Канада призывают власти Китая «немедленно освободить» двух канадцев, задержанных в прошлом году по подозрению в угрозе национальной безопасности КНР. Об этом говорится в совместном заявлении вице-президента США Майкла Пенса и канадского премьера по итогам их переговоров в Оттаве.

Речь идет о владельце международной организации Paektu Cultural Exchange Майкле Спэйворе и бывшем канадском дипломате, ныне сотруднике «Международной кризисной группы» (ICG) Майкле Ковриге, которых задержали в Поднебесной после того, как в Ванкувере арестовали финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

«Соединенные Штаты и Канада вместе решительно отвергают неправомерное задержание двух канадских граждан Майкла Коврига и Майкла Спэйвора и призывают к их немедленному освобождению», - цитирует текст заявления Пенса и Трюдо ТАСС.

Они подчеркивают, что подобными действиями Китай «наносит вред своей международной репутации, и это углубляет озабоченность всех стран, которые выступают за соблюдение верховенства закона».

К слову, как писал сайт kp.ru, в январе суд китайского города Далянь приговорил к смертной казни еще одного гражданина Канады – Ллойда Шелленберга, признанного виновным в контрабанде более 220 килограммов метамфетамина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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