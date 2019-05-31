Помпео обвинил Иран в атаках на нефтяные танкеры в водах ОАЭ

СЕГОДНЯ 04:26 2019-05-31T04:26:53+03:00

По версии госсекретаря США, Тегеран предпринял такой шаг ради роста цен на нефть

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Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Иран в атаках на четыре танкера в территориальных водах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). По версии главы американского внешнеполитического ведомства, Тегеран якобы предпринял такой шаг ради резкого подорожания «черного золота».

«Это было сделано для того, чтобы цена нефти на мировом рынке выросла», - цитирует заявление Майкла Помпео агентство Reuters.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в воскресенье, 12 мая, в территориальных водах ОАЭ были атакованы четыре коммерческих судна, в том числе два нефтяных танкера «Амджад» и «Аль-Марзука», которые принадлежат Саудовской Аравии, а также танкер Andrea Victory под норвежским флагом.

К счастью, в результате атаки никто не погиб, разлива сырья также удалось избежать, а вот судам был нанесен значительный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU