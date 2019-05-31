Южнокорейские СМИ сообщили о казнях дипломатов в КНДР после неудачного саммита с США в Ханое

СЕГОДНЯ 06:35 2019-05-31T07:03:22+03:00

Журналисты утверждают, что казнили спецпредставителя по США и четырех сотрудников МИД, участвовавших в переговорах Ким Чен Ына с Трампом

Изменить размер текста: A A

Южнокорейские СМИ опубликовали очередную страшилку из Северной Кореи: утверждается, что в марте после безрезультатной встречи Ким Чен Ына с Дональдом Трампом в КНДР был казнен спецпредставитель страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль и четыре северокорейских дипломата, присутствовавших на саммите в Ханое.

В частности, об этом написала южнокорейская газета The Chosun Ilbo со ссылкой на свои источники в КНДР. По словам собеседников издания, сотрудников северокорейского МИД якобы обвинили в шпионаже в пользу Соединенных Штатов и приговорили к высшей мере наказания, а на военном аэродроме Мирим недалеко от Пхеньяна.

Стоит отметить, что журналисты Южной Кореи уже неоднократно сообщали о жутких расправах над высокопоставленными чиновниками у соседей, многие из «казненных» потом появлялись на публике.

Напомним, как писал сайт kp.ru, второй саммит США – КНДР завершился досрочно, никаких соглашений на переговорах во вьетнамском Ханое заключено не было. Дональд Трамп объяснил это отказом Ким Чен Ына ликвидировать все северокорейские ядерные объекты до того, как со страны будут сняты все санкции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ни рыба ни мясо: Трамп и Ын не договорились на саммите в Ханое и разъехались до обеда

Саммит США - КНДР, который прошел 27-28 февраля в столице Вьетнама, официально не принес никаких результатов. Встреча президентов двух стран в Ханое закончилась без подписания совместного документа (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694586" frameborder="0"></iframe> Трамп и Ким Чен Ын не достигли соглашения на саммите.

ИСТОЧНИК KP.RU