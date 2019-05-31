Лавров: Россия предложила Японии перейти на полный безвизовый режим

СЕГОДНЯ 07:48 2019-05-31T07:48:34+03:00

Министр иностранных дел РФ выразил надежду на продолжение диалога по этому вопросу

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва предложила Токио полностью отказаться от виз и рассчитывает продолжить обсуждение этой темы.

"Мы сегодня напомнили о давнем российском предложении перейти к полному безвизовому режиму между РФ и Японией, начиная с поездок, которые связаны с деловыми, туристическими целями, - приводит ТАСС его слова по итогам встречи с главой МИД Японии Таро Коно. - Будем надеяться, что диалог продолжится".

Лаврова отметил, что Россия в качестве первого шага напомнила Японии об инициативе президента России ввести режим свободного перемещения между всеми жителями Сахалинской области и жителями префектуры Хоккайдо.

Правительство Японии, как ранее писал сайт kp.ru, выражало надежду в июне подписать с Россией соглашение о введении безвизового режима между островом Хоккайдо и Сахалином. Тогда отмечалось, что такой договор должен быть подписан во время визита Владимира Путина в Осаку, который будет проходить в рамках саммита "двадцатки".

Кстати, встреча российского президента с премьером Японии состоится 29 июня на полях саммита Большой двадцатки в Осаке.

ИСТОЧНИК KP.RU