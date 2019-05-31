2019-05-31T08:12:18+03:00
Политика

Хиллари Клинтон займется съемками фильмов и телепередач

Бывший госсекретарь вместе с дочерью ведут переговоры с несколькими киностудиями
Марина ВЕНЦОВА
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Экс-государственный секретарь Хиллари КлинтонЭкс-государственный секретарь Хиллари КлинтонФото: REUTERS
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Бывший государственный секретарь Хиллари Клинтон и ее дочь Челси намерены создать частную компанию, которая займется реализацией проектов в кинематографе и на телевидении.

Клинтон с дочерью, как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, ведут переговоры с рядом киностудий по вопросу финансирования упомянутых выше проектов. Отмечается, что эти проекты будут посвящены преимущественно женщинам. Идея заключается в том, чтобы продукт пользовался не только коммерческим успехом, но и оказывал воздействие на состояние американского общества и культуры.

Кстати, как ранее писал сайт kp.ru, в сентябре прошлого года появилась информация о том, что Хиллари Клинтон решила сменить амплуа и снялась в кино. Политика можно увидеть в одном из американских комедийных сериалов. Хиллари сыграет эпизодическую роль в сериале «Мерфи Браун», а исполнит она своего двойника - отличаться будет только имя - Хилари Клинтон.

Напомним, Клинтон участвовала в политической гонке США в 2016 году. Тогда она активно критиковали за то, что она использовала частный почтовый сервер для служебной переписки. Победу в выборах одержал Дональд Трамп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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