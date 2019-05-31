2019-05-31T08:50:41+03:00
Политика

Лидеры Китая и США проведут встречу на саммите G20

При этом стороны, как утверждает эксперт, вряд ли достигнут результатов в решении торговых споров
Марина ВЕНЦОВА
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Лидеры Китая и США проведут встречу на саммите G20 в ОсакеЛидеры Китая и США проведут встречу на саммите G20 в ОсакеФото: REUTERS
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп проведут 28-29 июня двустороннюю встречу на полях саммита G20 в Осаке. Об этом сообщила в пятницу, 31 мая, газета South China Morning Post со ссылкой на правительственного эксперта, экс-председателя Народного банка Китая Дай Сянлуна.

"Лидеры КНР и США встретятся в конце следующего месяца в Японии, и я думаю, будут какие-то позитивные новости", - сказал он. В то же время эксперт выразил пессимизм и сомнение в возможности достижения на данном этапе прорыва в урегулировании торговых споров между двумя государствами.

Напомним, как писал сайт kp.ru, о том, что в конце июня планируется встреча Трампа и Си Цзиньпина сообщал ранее глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу. По его словам, США и Китай в ходе переговоров продолжат консультации по торговым вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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