Роструд предложил начальникам сокращать рабочий день из-за жары

СЕГОДНЯ 09:18 2019-05-31T09:18:01+03:00

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Роструд выпустил несколько рекомендаций для работодателей. В ведомстве призвали начальников позаботиться о своих работниках в жаркую погоду. Для этого предлагается несколько мер. Одна из них, самая радикальная - сокращение рабочего дня.

"Необходимо обеспечить соответствующий температурный режим, например, за счет кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы в работе, предусмотреть места для отдыха, следить за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами", - говорится в сообщении Роструда, пишет ТАСС.

Если температура перевалила за 28 градусов, то чиновники ведомства порекомендовали сократить рабочий день на час. Если больше 29, то на два. А при 30,5 на четыре часа! Для тех, у кого работа подвижная режим еще более щадящий. Их трудовые часы должны пойти на убыль уже при 27 градусах.

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ИСТОЧНИК KP.RU