Власти Японии сместили от Токио зону учений войск США

СЕГОДНЯ 09:32 2019-05-31T09:32:18+03:00

Такая мера позволит увеличить ежегодное число взлетов и посадок в аэропорту Нарита до 340 тысяч

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Правительство Японии официально приняло в пятницу, 31 мая, решение переместить зоны проведения учений американских Военно-морских сил к югу от Токио. Такая мера позволит на 40 тысяч увеличить ежегодное число взлетов и посадок в столичном аэропорту Нарита.

С 1 июля будут смещены к югу на несколько десятков километров две зоны учений в Тихом океане, которые располагаются к юго-востоку от полуострова Босо в районе Токио. Американские корабли и самолеты регулярно проводят там боевые стрельбы, эти районы практически закрыты для гражданских транспортных средств. Площадь самой большой из этих зон составляет около 4 тысяч квадратных километров, сообщает телеканал NHK.

Смещение районов учений к югу позволит довести число взлетов и посадок в аэропорту Нарита до 340 тысяч каждый год. В дальнейшем интенсивность его использования предполагается повысить до 500 тысяч взлетов и посадок ежегодно.

Напомним, американские военные базы располагаются на территории страны Восходящего Солнца со времен Второй Мировой войны.

ИСТОЧНИК KP.RU