2019-05-31T09:33:16+03:00
Общество

В Минздраве поддержали идею запрета кальянов в кафе

По мнению ведомства, устройство может стать причиной инфекций вроде туберкулеза
Григорий ЛЕОРДА
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Подымить сейчас можно почти в любом кафе.Подымить сейчас можно почти в любом кафе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Министерство здравоохранения России поддержало идею о запрете курения кальянов в кафе и ресторанах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Чиновники отметили, что курение кальяна плохо сказывается на здоровье человека. В первую очередь это связано с тем, что оно вызывает увеличение частоты сердечных сокращений, артериального давления и снижение легочной функции. Само устройство может стать очагом опасных инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза. Не меньшую опасность представляют и бестабачные кальяны, пишет ТАСС.

В министерстве отметили, что курение кальяна в местах общественного питания наносит вред здоровью и работников, и посетителей. Сайт kp.ru писал об инициативе депутатов Госдумы о запрете кальянов. Рестораторы тогда сказали, что подобная мера может привести многие кафе к разорению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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