В Минздраве поддержали идею запрета кальянов в кафе
Министерство здравоохранения России поддержало идею о запрете курения кальянов в кафе и ресторанах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Чиновники отметили, что курение кальяна плохо сказывается на здоровье человека. В первую очередь это связано с тем, что оно вызывает увеличение частоты сердечных сокращений, артериального давления и снижение легочной функции. Само устройство может стать очагом опасных инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза. Не меньшую опасность представляют и бестабачные кальяны, пишет ТАСС.
В министерстве отметили, что курение кальяна в местах общественного питания наносит вред здоровью и работников, и посетителей. Сайт kp.ru писал об инициативе депутатов Госдумы о запрете кальянов. Рестораторы тогда сказали, что подобная мера может привести многие кафе к разорению.
ИСТОЧНИК KP.RU