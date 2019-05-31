Представитель ООН обвинил Великобританию в применении к Ассанжу психологических пыток
Специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер утверждает, что симптомы, имеющиеся у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, свидетельствуют о том, что он несколько лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании.
«У Ассанжа есть все симптомы, характерные для длительного воздействия психологических пыток, включая крайне сильный стресс, хроническую тревожность и глубокую психологическую травму, - рассказал он в комментарии газете The Times.
Мельцер обвинил Великобританию, Соединенные Штаты и Швецию в том, что они совместно организовали "непрекращающуюся и ничем не ограниченную кампанию по запугиванию и клевете" против Ассанжа.
Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что информация о применении к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу психологических пыток в Великобритании требует объяснения.
Ранее сайт kp.ru писал, что за семь недель, которые основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж провел в лондонской тюрьме Белмарш, состояние его здоровья ухудшилось. Австралийца переместили в больничное отделение тюрьмы.
Напомним, с 2012 года Ассанж находился в посольстве Эквадора в Лондоне. Однако в апреле этого года представителями Эквадора он был выдан британским властям. В настоящий момент австралийцу грозит экстрадиция в Швецию, где его обвиняют в преступлениях сексуального характера. Власти США, в свою очередь, считают его виновным в сговоре с целью неправомерного доступа к компьютерной информации.
Видео того, как Ассанжа выводят из посольства.
ИСТОЧНИК KP.RU