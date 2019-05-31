СЕГОДНЯ 10:21 2019-05-31T10:21:47+03:00

Официальный Сеул не может подтвердить сообщения о казни в КНДР спецпредставителя по США Фото: REUTERS

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Министерство объединения Республики Корея пока не может подтвердить информацию, распространенную ранее в СМИ, о казни спецпредставителя Госсовета КНДР по политике в отношении Соединенных Штатов Ким Хёк Чхоля.

"В настоящее время мы не располагаем такой информацией, а в северокорейских официальных СМИ также ничего не сообщалось о расстреле Ким Хёк Чхоля", - приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Южнокорейские СМИ, как ранее писал сайт kp.ru, распространили информацию, что якобы в марте после безрезультатной встречи Ким Чен Ына с Дональдом Трампом в КНДР был казнен спецпредставитель страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль и четыре северокорейских дипломата, которые присутствовали на саммите в Ханое.

По словам собеседников издания, сотрудников северокорейского МИД якобы обвинили в шпионаже в пользу Соединенных Штатов и приговорили к высшей мере наказания, а на военном аэродроме Мирим недалеко от Пхеньяна.

Напомним, второй саммит США- КНДР завершился досрочно, никаких соглашений между странами заключено не было. Дональд Трамп объяснил это отказом Ким Чен Ына ликвидировать все северокорейские ядерные объекты до того, как со страны будут сняты все санкции.

ИСТОЧНИК KP.RU