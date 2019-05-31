Роспотребнадзор выявил нарушения "анитабачных законов" в половине магазинов страны

СЕГОДНЯ 10:43 2019-05-31T10:43:14+03:00

Антитабачные законы действую в России с 2013 года. Фото: EAST NEWS

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Роспотребнадзор в первом квартале 2019 года проверил 4000 тысячи торговых точек по продаже табачных изделий. Оказалось, что 48% магазинов так или иначе нарушают "антитабачное законодательство". Такие данные приводит ведомство в день отказа от курения, 31 мая.

"За выявленные нарушения, в том числе торговлю табачными изделиями вблизи образовательных организаций, несоблюдение требований к оснащению специальных мест для курения, размещению знака о запрете курения, оборот табачных изделий без маркировки, предусмотренной законодательством, привлечено к ответственности более 2,3 нарушителей. Общая сумма штрафов составила 21,7 миллионов рублей", - отмечается в пресс-релизе Роспотребнадзора.

Если за торговлю возле школы штрафуют, то за отсутствие маркировки по закону конфискуют товар. Поэтому сотрудники ведомства изъяли больше тысячи партий товара. Это 26 тысяч пачек.

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ИСТОЧНИК KP.RU