2019-05-31T10:49:38+03:00
Экономика

На продвижение русского языка потратят более 7 миллиардов рублей

Траты возросли в два раза, ранее аналогичная программа обходилась казне в 3,7 млрд руб
Елена АКИМОВА
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На повышение интереса к русскому языку выделят более 7 млрд рублейНа повышение интереса к русскому языку выделят более 7 млрд рублейФото: Роман ЗЛОБИН
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Траты на распространение и продвижение русского языка вырастут почти в два раза. Если раньше на эти цели из казны выделялось 3,7 млрд рублей, то с 2019 по 2025 годы потратят 7,4 млрд руб. Такие цифры указаны в паспорте ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов РФ».

Сегодня на русском говорят около 300 млн человек в мире. В ближайшие шесть лет эта цифра должна существенно увеличиться. Например, показатель тех, кто проходит обучение в режиме онлайн должен вырасти в четыре раза. Будет создано более 70 новых центров по продвижению русского языка в различных странах.

Для поддержания интереса проведут 768 просветительских, образовательных и культурных событий за рубежом, а еще 173 тысячи курсов повышения квалификации для педагогов, выпустят новые учебные пособия и словари, пишет газета «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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