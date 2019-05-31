Главу службы безопасности Марка Цукерберга обвинили в сексуальных домогательствах

СЕГОДНЯ 10:52 2019-05-31T10:52:14+03:00

Доказательств того, что основатель компании знал об этом, нет

Изменить размер текста: A A

Два человека, которые работали в семье основателя «Фейсбук» Марка Цукерберга, заявили о сексуальных домогательствах и насилии со стороны главы его службы безопасности (СБ) Лиама Бута. В данный момент имена заявителей не раскрываются.

Кроме того, экс-сотрудники утверждают, что Бут также допускал расистские и гомофобные высказывания, в том числе о супруге Цукерберга Присцилле Чен, пишет Business Insider. По словам сотрудников, они жаловались на поведение главы СБ управляющему директору личной канцелярии главы «Фейсбук» Брайану Мостеллеру, однако тот никаких действий в связи с этим не предпринимал.

Доказательств того, что Марк Цукерберг, как пишет издание, знал о жалобах на Бута, нет.

Ранее сайт kp.ru писал, что акционеры компании Facebook потребовали снять Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров компании. Инвесторы считают, что основатель социальной сети может оказывать "чрезмерно сильное влияние" на работу своего детища, а потому должен оставить должность.

ИСТОЧНИК KP.RU