Новые украинские катера «Кентавр» оказались тихоходными

СЕГОДНЯ 11:10 2019-05-31T11:10:26+03:00

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Заводские испытания десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр" Военно-морских сил (ВМС) Украины показали несоответствие максимальной скорости заявленным техническим характеристикам.

На данное несоответствие обратил внимание начальник управления кораблестроения командования ВМС Украины Василий Радчук. На странице «Флот Украины» в «Фейсбуке» он выразил надежду, что работники завода в дальнейшем исправят технические недоработки.

Позже запись была отредактирована, и сообщение о скоростных характеристиках корабля исчезло. Хотя информация сохранилась в истории редактирований.

Ранее, как писал сайт kp.ru руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут сообщал, что у десантно-штурмовых катеров проекта “Кентавр” в ходе испытаний было установлено, что судно не может «ровно стоять».

Напомним, 19 ноября 2018 года в Одессу прибыли два десантно-штурмовых катера типа Кентавр. Они были спущены на воду киевский завод Кузница на Рыбальском.

ИСТОЧНИК KP.RU