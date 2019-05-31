2019-05-31T11:10:26+03:00
Политика

Новые украинские катера «Кентавр» оказались тихоходными

Дефекты были установлены в ходе заводских испытаний
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Новый украинский катер «Кентавр» оказался тихоходным. ФОТО: novorosinform.orНовый украинский катер «Кентавр» оказался тихоходным. ФОТО: novorosinform.or
Изменить размер текста:

Заводские испытания десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр" Военно-морских сил (ВМС) Украины показали несоответствие максимальной скорости заявленным техническим характеристикам.

На данное несоответствие обратил внимание начальник управления кораблестроения командования ВМС Украины Василий Радчук. На странице «Флот Украины» в «Фейсбуке» он выразил надежду, что работники завода в дальнейшем исправят технические недоработки.

Позже запись была отредактирована, и сообщение о скоростных характеристиках корабля исчезло. Хотя информация сохранилась в истории редактирований.

Ранее, как писал сайт kp.ru руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут сообщал, что у десантно-штурмовых катеров проекта “Кентавр” в ходе испытаний было установлено, что судно не может «ровно стоять».

Напомним, 19 ноября 2018 года в Одессу прибыли два десантно-штурмовых катера типа Кентавр. Они были спущены на воду киевский завод Кузница на Рыбальском.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Президент Сербии посетил в больнице пострадавшего российского сотрудника миссии ООН
Полиция Венгрии задержала капитана судна, с которым столкнулся катер на Дунае
В Малайзии раскритиковали следствие по МН17 в связи с попыткой «обвинить русских»
Эксперты Счетной палаты предлагают увеличить возможности использования маткапитала
В Москве электричка сбила трех человек, один погиб
Украина снова пропустила встречу премьеров стран СНГ
Главу службы безопасности Марка Цукерберга обвинили в сексуальных домогательствах
На продвижение русского языка потратят более 7 миллиардов рублей
Роспотребнадзор выявил нарушения "анитабачных законов" в половине магазинов страны
Сеул не может подтвердить сообщения о казни в КНДР спецпредставителя по США
Мосгорстат назвал средние зарплаты учителей и медиков в Москве
Представитель ООН обвинил Великобританию в применении к Ассанжу психологических пыток
В Минздраве поддержали идею запрета кальянов в кафе
Власти Японии сместили от Токио зону учений войск США
Роструд предложил начальникам сокращать рабочий день из-за жары
Лавров: заявление США о проведении Россией ядерных испытаний является бредовым домыслом