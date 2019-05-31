В Москве электричка сбила трех человек, один погиб

СЕГОДНЯ 11:11 2019-05-31T11:11:57+03:00

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В Москве электричка сбила трех человек. Пострадавшие пытались попасть на платформу, минуя турникеты.

Все случилось в районе станции Электрозаводская Казанского направления, 31 мая в 8:00 утра. Трое человек вышли на железнодорожную линию, чтобы добраться до платформы. В этот момент мимо следовала электричка.

В итоге мужчины попали под поезд. Один погиб на месте, другой был госпитализирован, а третий отказался от помощи медиков. Об этом телеканалу «360» сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

Сейчас на месте работают следователи. Они выясняют все обстоятельства случившегося.

В апреле На севере Москвы неподалеку от платформы Тимирязевская электричка наехала на пешехода. Перед столкновением машинист применил экстренное торможение и подал пострадавшему звуковые сигналы, однако избежать трагедии не удалось.

А в марте ЧП произошло в подмосковной Балашихе. Молодой человек переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и не успел покинуть дорогу перед приближающимся поездом.

ИСТОЧНИК KP.RU