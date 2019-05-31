Эксперты Счетной палаты предлагают увеличить возможности использования маткапитала

СЕГОДНЯ 11:21 2019-05-31T11:21:33+03:00

Пока семья с сертификатом может потратить деньги только на улучшение жилищных условий, образование детей и пенсию мамы

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Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова выступила с предложением об увеличении возможностей использования материнского капитала. Пока сертификат на выплату около полумиллиона рублей (сумма немного разнится) можно вложить в жилье, образование детей или пенсию мамы.

"На наш взгляд, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о новых направлениях использования материнского капитала, в том числе и в целях минимизации отложенных обязательств государства, которые, по нашей оценке, на 1 января 2019 года уже составляют около 1,5 триллиона рублей", - сказала Орлова.

По словам аудитора, размер материнского капитала сейчас составляет около 453 тысяч рублей. В будущем году он вырастет до 470 тысяч, а в 2021 году – до 489 тысяч рублей.

"Для многих семей это очень приличная сумма. Но смысл ведь не только в том, чтобы люди получили какие-то деньги, а в том, чтобы им этих денег хватило на решение своих конкретных проблем, чтобы они почувствовали улучшение своего социально-экономического положения, чтобы были уверены в завтрашнем дне своих детей", - сказала Светлана Орлова в интервью РИА "Новости".

Сайт kp.ru писал об идее выплаты материнского капитала за первого ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU