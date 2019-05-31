2019-05-31T11:21:33+03:00
Общество

Эксперты Счетной палаты предлагают увеличить возможности использования маткапитала

Пока семья с сертификатом может потратить деньги только на улучшение жилищных условий, образование детей и пенсию мамы
Григорий ЛЕОРДА
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Рождение дворого малыша позволяет матери получить кругленькую сумму на строительство дома, образование ребенка или собственную пенсию.Рождение дворого малыша позволяет матери получить кругленькую сумму на строительство дома, образование ребенка или собственную пенсию.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова выступила с предложением об увеличении возможностей использования материнского капитала. Пока сертификат на выплату около полумиллиона рублей (сумма немного разнится) можно вложить в жилье, образование детей или пенсию мамы.

"На наш взгляд, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о новых направлениях использования материнского капитала, в том числе и в целях минимизации отложенных обязательств государства, которые, по нашей оценке, на 1 января 2019 года уже составляют около 1,5 триллиона рублей", - сказала Орлова.

По словам аудитора, размер материнского капитала сейчас составляет около 453 тысяч рублей. В будущем году он вырастет до 470 тысяч, а в 2021 году – до 489 тысяч рублей.

"Для многих семей это очень приличная сумма. Но смысл ведь не только в том, чтобы люди получили какие-то деньги, а в том, чтобы им этих денег хватило на решение своих конкретных проблем, чтобы они почувствовали улучшение своего социально-экономического положения, чтобы были уверены в завтрашнем дне своих детей", - сказала Светлана Орлова в интервью РИА "Новости".

Сайт kp.ru писал об идее выплаты материнского капитала за первого ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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