Эксперты Счетной палаты предлагают увеличить возможности использования маткапитала
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова выступила с предложением об увеличении возможностей использования материнского капитала. Пока сертификат на выплату около полумиллиона рублей (сумма немного разнится) можно вложить в жилье, образование детей или пенсию мамы.
"На наш взгляд, было бы целесообразно рассмотреть вопрос о новых направлениях использования материнского капитала, в том числе и в целях минимизации отложенных обязательств государства, которые, по нашей оценке, на 1 января 2019 года уже составляют около 1,5 триллиона рублей", - сказала Орлова.
По словам аудитора, размер материнского капитала сейчас составляет около 453 тысяч рублей. В будущем году он вырастет до 470 тысяч, а в 2021 году – до 489 тысяч рублей.
"Для многих семей это очень приличная сумма. Но смысл ведь не только в том, чтобы люди получили какие-то деньги, а в том, чтобы им этих денег хватило на решение своих конкретных проблем, чтобы они почувствовали улучшение своего социально-экономического положения, чтобы были уверены в завтрашнем дне своих детей", - сказала Светлана Орлова в интервью РИА "Новости".
Сайт kp.ru писал об идее выплаты материнского капитала за первого ребенка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Материнский капитал в 2019 году
Каким будет размер материнского капитала и на что его можно потратить [подробнее]
ИСТОЧНИК KP.RU