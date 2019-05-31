Россия не получала заявку от Ирана на поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф"

СЕГОДНЯ 11:59 2019-05-31T11:59:12+03:00

Ранее в прессе появилась информация о том, что Москва отказала Тегерану в заключении такой сделки

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Россия не получала от Ирана заявку на покупку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф". Об этом Интерфаксу сообщил информированный российский источник.

«Иран не обращался с заявкой на С-400, - сказал собеседник агентства. - Россия продолжает сотрудничество с Ираном в рамках обслуживания ранее поставленных комплексов С-300 - эти обязательства выполняются в полном объеме».

Ранее Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщил, что Иран обратился к России с просьбой продать ему зенитно-ракетные системы противовоздушной обороны (ЗРС) С-400. Однако, как утверждают в агентстве, запрос был отклонен. В Москве такое решение, по данным издания, объяснили тем, что поставки ЗРС Тегерану еще больше обострили бы и без того непростую ситуацию на Ближнем Востоке.

При этом агентство напомнило, что США направили в регион ударную группу Военно-морских сил во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU